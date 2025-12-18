海巡署緝毒量破13噸創歷年之最 展現源頭打擊毒品決心

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海洋委員會海巡署17日在中部分署舉行緝毒成果記者會，由主委管碧玲主持。海巡署宣布，今（114）年截至目前，查獲各級毒品總數高達1萬3,811公斤（逾13噸），相較去年成長146%，緝毒成效寫下歷年新高。管碧玲除嘉勉第一線同仁，更強調「截毒關口、斷根溯源」策略成功，展現政府從源頭打擊毒品的決心。

根據海巡署統計，今年偵破海上與貨櫃走私共9案、內陸製毒工廠5座，並與國際執法機關合作，在柬埔寨、印尼及加拿大等地成功攔截毒品源頭。總計查獲量突破13噸，遠超過去年的9,441公斤，顯見跨機關合作與情資交流發揮重大威力。

管碧玲特別指出，現場陳展的案件中，包含多起破獲製毒工廠及關口攔阻案。其中苗栗查緝隊與基隆關共同攔獲逾1,500公斤的「喵喵」先驅原料，初估可製成213萬包毒品咖啡包，市值高達新台幣10億元。她形容查緝人員是「國家安全與社會安定的守門人」，透過檢、警、關、海巡的無縫合作，成功守住社會安全網。

海巡署也說明今年四起重大的緝毒案件成效，包括雲林查緝隊於嘉義水上鄉郊區鐵皮倉庫查獲大型製毒工廠，起獲1,574公斤愷他命；新竹查緝隊利用無人機蒐證，在苗栗深山渡假小木屋破獲製毒點，查扣「喵喵」成品及原料約323公斤；嘉義查緝隊偵破利用市售感冒藥萃取原料，於臺南民宅提煉安非他命，阻絕二級毒品流入市場；苗栗查緝隊破解網路直播平台走私模式，於基隆關攔截貨櫃，查扣逾1,500公斤的「喵喵」先驅原料。

海巡署強調，將持續秉持「國安、治安、平安」精神追查幕後集團，並呼籲民眾若發現海上不法活動或異常目標，請撥打「118」免付費報案專線。民眾提供線索不僅有機會獲豐厚獎金，更能與政府齊心守護無毒家園。

