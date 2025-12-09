海巡署聯手美國DEA與柬埔寨警 破金邊臺灣籍毒梟

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署鳳山查緝隊近期與美國緝毒局（DEA）、柬埔寨警方深化情資交流，成功鎖定以臺灣籍王姓男子為首的東南亞跨國毒品走私集團。經臺柬合作，今（114）年3月21日，柬埔寨警方在該國金邊成功逮捕王姓主嫌，現場起獲市價破千萬元的安非他命、愷他命等毒品，約可供2萬人次吸食。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊與美國緝毒局（DEA）及柬埔寨警方合作，在金邊逮捕王姓犯嫌。(海巡署提供)

鳳山查緝隊接獲情資後，立即報請臺灣橋頭地方檢察署指揮，並整合刑事警察局國際刑警科、移民署彰化專勤隊等單位共組專案小組偵辦。專案小組鎖定該集團主要負責將柬埔寨等地區的大宗毒品（安非他命、愷他命），輸出至臺灣、中國、馬來西亞、日韓等東南亞國家，嚴重危害社會治安。

廣告 廣告

經各方合作，柬埔寨警方在金邊逮捕王姓犯嫌，並於其住處起獲第二級毒品安非他命3,462.55克、搖頭丸（ＭＤＭＡ）0.7克，以及第三級毒品愷他命491.15克等證物。初估這批毒品市價超過新臺幣千萬餘元。

海巡署偵防分署表示，本次行動貫徹毒品「阻絕於境外」的決心，成功深化與各國的跨境合作緝毒。全案仍持續向上擴大溯源，以期淨化社會治安。海巡署呼籲民眾多加運用「118」報案專線，提供相關線索共同打擊毒品犯罪。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光