海巡署與消防署簽合作協議！ 推動4大訓練強化岸際救援能力

海巡署今（10）日與消防署正式簽署合作協議書，共同推動岸際水域救生、公安潛水、緊急救護及無人機技術應用等四大訓練項目合作。（圖/海巡署提供）

海巡署署長張忠龍表示，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援需求逐年提升。海巡署與消防署經過數月緊密協調，今日正式宣布以平等互惠、資源共享的合作模式，進一步提升訓練效率與效果。

消防署署長蕭煥章表示，海巡署在岸際水域救生領域擁有深厚的專業積累，這是水域救援中不可或缺的利器。而消防署在緊急救護、水域救生及遙控無人機應用方面，也累積寶貴的實戰經驗與技術。藉由雙方訓練資源整合，將各自優勢化為共同優勢，個人力量轉化為團隊的巨大力量。

海巡署與消防署合作協議書正式簽署。（圖/海巡署提供）

本次合作協議不僅涵蓋雙方人員的實務訓練，還涉及先進技術運用。無人機應用於救援現場，可大幅提升救援行動的效率和準確性，不僅強化雙方人員專業技能，更培養救援時的應急反應能力，確保在危機時刻能迅速有效行動。

海巡署教育訓練測考中心規劃明年3月請消防署訓練中心協助辦理緊急救護複訓專班，提升海巡同仁緊急救護專業技能，並建立制度化訓練機制。另依海巡署勤務需求，規劃上半年派員參訓無人機操作師資訓練班，為我國岸際水域救援體系注入新能量，共同守護人民生命財產安全。

無人機訓場介紹。（圖/海巡署提供）

訓練用游泳池。（圖/海巡署提供）

