海巡署舉行台北艦成軍及西拉雅號巡護船命名
[NOWnews今日新聞] 台灣國際造船公司於今(1)日，在該公司舉行承造海洋委員會海巡署艦隊分署嘉義級巡防艦第4艘─台北艦成軍，以及我國首艘高緯度遠洋巡護船─西拉雅號命名下水儀式，在總統賴清德見證下，象徵海巡署新造艦計畫的重要里程碑與我國守護海洋的決心。
台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署嘉義級巡防艦第4艘─台北艦成軍，以及我國首艘高緯度遠洋巡護船─西拉雅號命名下水儀式，是由總統賴清德主持，台灣國際造船公司董事長陳政宏、海洋委員會主任委員管碧玲、高雄市長陳其邁、原住民族委員會主任委員曾智勇(Ljaucu‧Zingrur)、立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅、海軍司令唐華、國防部常務次長黃佑民、經濟部次長賴建信，以及產官學研等各界代表與會。
台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘及高緯度遠洋巡護船6艘，今(1)日，舉行嘉義級巡防艦第4艘─台北艦成軍，以及我國首艘高緯度遠洋巡護船─西拉雅號命名下水儀式。
陳政宏說，海巡署籌建海巡艦艇發展計畫自107年正式啟動，台灣國際造船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘(已全數交付)、1000噸巡防艦6艘建造案(已交付4艘)、4000噸級巡防艦4艘統包採購案(已交付4艘，包含今日台北艦)，以及高緯度遠洋巡護船統包案6艘(包含今日命名的西拉雅號)，今日舉行台北艦成軍及西拉雅號命名下水聯合典禮，是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現。
海洋委員會主任委員管碧玲說，台北艦為台船公司第4艘完工交付之4000噸級巡防艦，交艦後將配置於中部地區機動海巡隊，提供該地區更多巡護能量，而命名下水的我國首艘高緯度遠洋巡護船─西拉雅號，全船採鋼質結構其滿載排水量約5000噸，除大幅提升其噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，可配合各項救援及運補任務。
總統賴清德主持台北艦授旗成軍，正式投入海巡任務行列，並接受海洋委員會主任委員管碧玲呈獻台北艦船模，緊接著進行我國首艘高緯度遠洋巡護船舉行命名下水儀式，經命名為西拉雅號巡護船，由總統賴清德與海洋委員會主任委員管碧玲共同揭牌，象徵支持平埔族原住民正名之意義。
總統賴清德指出，此次見證嘉義級第4艘台北艦成軍，以及我國第1艘高緯度遠洋巡護船命名下水，象徵海巡新造艦計畫的重要里程碑及我國守護海洋的決心，而面對中共灰色地帶侵擾，我國除強化防衛，也深化國際合作，共同維護區域和平，並推動修正海纜七法，完善關鍵基礎設施保護體系，以確保通訊與航運安全。
總統賴清德並由海洋委員會主任委員管碧玲等人陪同，登上台北艦駕駛艙，操作方向盤，認為台北艦的成軍不僅強化海上防線，更凝聚產業與海巡同仁的向心力。
