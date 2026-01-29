海巡署舉行晉陞授階 張忠龍勉科技韌性護海疆

（中央社記者黃麗芸台北29日）海巡署今天舉行晉任、陞任授階典禮，共計6人獲得晉（陞）任殊榮，署長張忠龍表示，拔擢晉升除肯定個人表現外，更能有效激勵士氣，並期許大家提升專業化能量，建構韌性海巡。

海洋委員會海巡署上午舉行2月份定期晉任、陞任授階典禮，由張忠龍主持、佩掛授階，本次共計6人獲得晉（陞）任殊榮，包含晉任上校2人、陞任簡任第十職等及警監四階3人，以及晉任三等士官長1人。

海巡署透過新聞稿說，本次晉升人員中，包含第十（馬祖）岸巡隊長葉警中、嘉義查緝隊長方君豪、高雄查緝隊長林益崧、屏東查緝隊長何泰良及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5人，分別晉升上校、警監與簡任隊長；另有書記陳易立晉任三等士官長。

張忠龍表示，5名隊長都是由海巡基層一路向上歷練，具豐富的海巡基層實務經歷，拔擢晉升不僅是對其個人表現的肯定，更能有效激勵士氣。

他說，除肯定晉升人員在崗位上的卓越表現與貢獻外，更由衷感謝與會家屬長期以來的默默支持，成為海巡人員最堅實的後盾。

其中，葉警中全家三代同堂出席見證。張忠龍見狀表示，「家」是海巡人員力量的來源，因為家人的愛，才讓大家有勇氣在第一線奮鬥，並率眾以熱烈掌聲向在場家屬表達最深謝意。

張忠龍強調，近年因應中國灰色地帶威脅、全球跨境犯罪及自然災害等複合式國安挑戰，既有經驗已不足因應，海巡團隊必須具備「創新」精神；未來應以「科技」為基礎，利用AI提升效率並放大戰力，同時回歸人文關懷，帶領團隊共同成長。

他期許，全體海巡要全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量，建構韌性海巡，以更堅實的行動確保台灣海域的安全與穩定。（編輯：李錫璋）1150129