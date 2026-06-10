海巡署舉辦機密維護講習 築牢國安韌性與廉能屏障
[Newtalk新聞] 為強化同仁保密意識及法紀觀念，海巡署昨（9）日辦理「機密維護專案宣導講習」，以「防範洩密與貪污賄賂」為主題，並結合「防詐騙、反賄選」宣導，講習參訓人員約計200人，邀請台北地方檢察署主任檢察官李仲仁及軍事安全總隊反情報工作站副主任陳德安擔任講座，藉由專業課程與案例分享，提升同仁面對風險時的辨識與應對能力，並增進識詐保防及反賄守紀觀念，防範因一時疏失或遭滲透吸收造成公務機密外洩，甚或危及國家安全。
海洋委員會副主任委員兼海巡署署長張忠龍表示，隨著全球地緣政治風險日益升高，國家面臨的滲透情蒐及刺探洩密等威脅日趨多元且頻傳，海巡署居於海上衝突、灰色地帶的第一線，業務涵蓋查緝走私、海岸巡防等工作，掌理許多機敏資料，均攸關國家安全及民眾權益。因此，強化海巡人員保密意識與法治素養至關重要，為使同仁充分瞭解國家安全法制及相關法律規定，特別責請政風室規劃這次講習，從源頭落實各項機密維護措施，同時提升同仁保密、防詐與拒賄觀念，嚴防洩密不法事件發生。
台北地方檢察署主任檢察官李仲仁及軍事安全總隊反情報工作站副主任陳德安這次以「收賄洩密實務解析」為題，從法律規定、實務案例等面向切入，說明近年常見的洩密及貪污賄賂態樣與發生原因，並剖析新型態詐騙與賄選手法，提醒同仁面對不法利益誘惑陷阱時，應有之風險警覺與保密自律，進而將風險管理及機密維護概念深植海巡人員心中。
海巡署強調，為建立同仁「保密、拒賄、防詐、識詐」之正確認知，未來將持續辦理系列機密維護及廉政法紀教育，透過實際案例分享與風險預警機制，提升海巡人員對國家安全及機密保護的責任心，同時推動防詐騙與反賄選宣導，防範遭有心人士滲透吸收或利誘，營造廉能守法、拒絕賄選的公務環境，共同守護國家安全與民主價值。
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