海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船開工

▲台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船舉行開工儀式，由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(右4)與海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥(右5)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船於今(17)日，在台灣國際造船公司高雄廠，舉行開工儀式，預祝建造案順利圓滿完成。

▲台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船舉行開工儀式。(資料照／記者黃守作攝)

台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署第2艘高緯度遠洋巡護船開工儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，有台灣國際造船公司與海巡署艦隊分署人員與會。

台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，開工儀式是高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案的第2艘，新型高緯度遠洋巡護船全船採鋼質結構，其滿載排水量約5000噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機(UAV)，而運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

▲台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(右)與海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥(左)舉行開工儀式。(圖／台灣國際造船公司提供)

顏聰輝說，新型高緯度遠洋巡護船目前正在建造中的第1艘屬海上偵蒐型，而今(17)日開工的第2艘船之船型係屬首艘運輸補給型，其運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作，因此，除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來亦規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

顏聰輝指出，台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案，將如期、如質依計畫建造本型船艦，期能全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。

