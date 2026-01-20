海巡署花蓮查緝隊聯手警方查槍毒 攻堅成功查獲火藥槍枝

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署花蓮查緝隊於114年11月5日，會同海巡及警察等多個單位，在花蓮地區執行查緝行動，成功緝獲一名持有槍械的呂姓犯嫌。專案小組於現場扣得火藥式獵槍1枝及改造工具等證物，全案在偵訊後已依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將呂嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，有效遏止槍械犯罪對社會的危害。

花蓮查緝隊日前接獲情資，指稱花蓮地區一名呂姓男子涉嫌持有槍械與毒品。案經報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組展開密集調查與蒐證，掌握充分事證後，於11月5日持花蓮地方法院核發之搜索票執行查緝。由於情資顯示呂嫌具有槍砲前科且持有武裝，為防範其持槍反抗造成人員傷亡，查緝單位採取迅雷不及掩耳的攻堅行動，迅速將其控制。

行動當日，專案小組亦協請偵搜犬區隊帶同偵搜犬，針對現場及車輛進行毒品嗅聞。查緝人員隨後於呂嫌車輛內，搜獲火藥式獵槍1枝、喜德釘火藥3枚、鋼珠1批及改造工具等相關證物。雖然現場最終未查獲毒品，但相關槍械證物已由專案小組依法扣押並完成採證，成功瓦解該名犯嫌的火力威脅。

海巡署偵防分署強調，本次行動能順利偵破，歸功於海巡與警方單位間的情資共享與密切配合。非法槍械嚴重衝擊社會穩定與人民生命財產安全，海巡署將持續秉持國安、治安及溯源斷根的精神，強化查緝不法槍彈與毒品。海巡署同時呼籲，民眾若發現不法情事，可利用「118」免費報案專線檢舉，共同維護社會治安。

