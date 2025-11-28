海巡署跨四縣市破獲保育類「鋸鰩之鼻」 查扣4支鯊魚劍

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署北門查緝隊近日接獲檢舉，鎖定不法人士利用網路平臺匿名販售一級保育類野生動物產製品「鋸鰩之鼻」（俗稱鯊魚劍）。經專案小組追查，於今（114）年7月至10月間，在新北、臺中、臺南、高雄等四縣市執行查緝，共查獲鯊魚劍4支，全案依違反《野生動物保育法》移送新北及臺南地方檢察署偵辦。

海巡署查獲非法販售一級保育類野生動物產製品「鋸鰩之鼻」。(海巡署提供)

連江查緝隊接獲情資後，報請臺灣新北地方檢察署指揮，隨即會同南部分署第一一岸巡隊及海洋保育署等單位組成專案小組展開偵辦。

專案小組調查發現，共有7名犯嫌利用網路平台公開兜售鯊魚劍。由於鯊魚劍因其特殊形狀與象徵意涵，在民間信仰活動中常用於起乩儀式，具一定的市場價值，因而成為非法交易目標。專案小組經掌握其交易方式與銷售行為，規劃查緝工作並於多處地點進行查緝。

海巡署強調，將持續秉持「國安、治安、平安」及「溯源斷根」目標，嚴厲打擊海洋保育類野生動物活體或其產製品的非法交易，與政府攜手共同維護海洋生態資源。海巡署呼籲民眾，若發現海上不法活動線索，可撥打「118」免費報案專線檢舉，共同杜絕不法情事。

