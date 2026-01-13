海巡署長、副署長親自考到無人機證照！張忠龍：了解第一線才能制定精準戰術

近年國軍、海巡都積極發展無人機運用，其中，海巡署為貫徹海洋委員會主委管碧玲提出「人人皆飛手」政策，海巡署長張忠龍與副署長許靜芝更以具體行動親自去考取無人機證照，展現海巡科技轉型的決心。

海巡署表示，許靜芝於去年12月通過考核，張忠龍亦於今年1月順利取證，雙雙獲得交通部民航局「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照；兩位首長在公務繁忙之餘，仍堅持完成學科法規研讀及術科姿態模式操控訓練，身先士卒的表現，象徵海巡從「傳統人力巡查」為主的執勤方式，逐步邁向「科技偵巡輔勤」的新紀元。

海巡署表示，透過「勤訓合一」的自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次。

海巡副署長許靜芝練習操控無人機。（海巡署提供）

張忠龍強調，作為海巡指揮官，必須了解第一線同仁使用的裝備，才能制定最精準的戰術；海巡首長接連取證，更傳遞「學習不分職級」的訊息，期許帶動全署考照熱潮，確保每一位海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

海巡署指出，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，海巡署自今年起，將分階段購置440 架近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」；這項「海空一體」的戰略，將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，全面落實「國安、治安、平安」三安任務，有效應處海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

