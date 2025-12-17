海巡署陳展毒品查緝成果 彰顯政府打擊毒品決心

記者黃清衛／臺中報導

海洋委員會海巡署今（17）日於海巡署中部分署舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠案聯合記者會」，陳展由雲林、新竹、嘉義與苗栗查緝隊查獲毒品製造工廠及關口運毒案查緝成果。截至目前為止，民國114年海巡署查獲毒品總數計13,811公斤，相較去年查獲9,441公斤，成長幅度達146％，緝毒成效為歷年之最，彰顯政府自源頭打擊毒品之決心與成效。

記者會由海巡署長張忠龍陪同海洋委員會主任委員管碧玲主持，並邀請最高檢察署主任檢察官王金聰及臺中檢察分署檢察長林錦村及苗栗、桃園、嘉義、臺南等地檢署檢察人員與財政部關務署、相關警(分)局等人共同出席；管碧玲除嘉勉海巡同仁查緝毒品的辛勞之外，也強調藉由跨機關通力合作，在「截毒關口、斷根溯源」的執行策略下，無論是站在第一線執行查緝的海巡、警政、關務同仁，或是指揮偵辦、堅守法律正義的檢察官們，都是反毒體系中不可或缺的重要力量。

廣告 廣告

海巡署表示，將持續加強毒品案件查緝，秉持「三安：國安、治安、平安」之精神追查毒品幕後集團，以彰顯執法機關通力合作與跨機關共同查緝成效，有效遏止毒品進入我國荼毒人心；也呼籲國人若發現海上不法活動，無論是走私、偷渡線索，以及外國與中共船艦，或20噸以下異常目標進入我國海域，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力，共創無毒家園。

海巡署與苗栗、桃園等地檢署及財政部關務署今日舉辦聯合記者會，向國人展現緝毒成效。（記者黃清衛攝）

嘉義查緝隊在臺南市安定區民宅內，緝獲安非他命毒品製造工廠，查獲成品154公克及先驅原料第四級毒品「假麻黃鹼」35.735公斤。（記者黃清衛攝）

雲林查緝隊破獲位於嘉義縣水上鄉郊區製毒工廠，查獲愷他命毒品1574.505公斤。（記者黃清衛攝）

新竹查緝隊查獲苗栗頭屋鄉雞寮內製造第三級毒品「喵喵」，搜出甲基卡西酮(喵喵)成品17.9公斤及先驅原料第第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」305公斤。（記者黃清衛攝）