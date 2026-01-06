海巡署隊員投資失利淪共諜還債 賣國拿57萬還有年終＋薪水

海巡署南區機動隊一名李姓隊向對岸情治人員洩露國安機密資料，高雄高分院判處有期徒刑7年8月。（圖：資料照）

海巡署南區機動隊一名李姓隊員因投資失利欠下巨額債務，自2022年9月起竟與中共情治單位人員聯繫，洩露國安機密資料，換取每3個月6萬新台幣的「薪水」，甚至還有「年終」。高雄高分院於今（6）天上午審結，依違反《國安法》及《國家機密保護法》判處李姓男子有期徒刑7年8月，全案可上訴。

李姓男子於111年開始任職海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊員，竟利用職務機會，於同年9月將巡邏區域、飛彈射擊軍事資料及任務計劃等高度機密內容，拍照後以通訊軟體Telegram傳給中共人員「TONY」。而對方定期每3個月匯入6萬元，並在過年時再發紅包，李姓男子總共收受達57萬6127元。

調查局國安站掌握相關情資後於去年發動搜索，現場將李姓男子逮捕。李姓男子落網後一度遭到羈押，之後認罪並以50萬元交保。高雄高分院審理認為，李姓男子身為海巡人員，本應守護國家安全，卻因50萬元出賣機密，嚴重危害國防。

法官將李姓男子依法重判7年8月，高雄高分院特別指出，國家安全涉及所有人民利益，李姓男子的行為已對台灣防衛造成重大威脅！依違反《國安法》及《國家機密保護法》等罪判處重刑。全案目前仍可依法提出上訴。