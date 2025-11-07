海巡署雲林查緝隊破販毒集團！毒販企圖騎車衝撞脫逃仍遭逮

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，於今年6月中旬在雲林及南投地區展開聯合緝毒行動，成功破獲3名毒販，並查獲海洛因及安非他命等證物。

海巡署偵防分署雲林查緝隊今年6月緝獲販毒集團成員3人。(海巡署提供)

海巡隊接獲線報指出，雲林地區一名吳姓男子因染上毒癮，為籌措高額吸毒費用，在雲林及南投地區從事販毒勾當。專案小組確認情資後，報請雲林地方檢察署指揮偵辦，並於6月中旬展開收網行動。

在南投地區的查緝過程中，犯嫌企圖騎乘機車衝撞偵防車企圖脫逃。然而，專案小組成員展現專業，早已預判其脫逃路線，提前以偵防車將出口堵住，成功將企圖逃竄的嫌犯有驚無險地制服。

廣告 廣告

此次聯合行動，專案小組共計查獲販毒集團成員3人，並起出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及相關的販毒及吸食器具。全案訊後依違反《毒品危害防制條例》，將3名犯嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

海巡署表示，為貫徹行政院「新世代反毒策略」政策，將秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」精神，持續強化毒品案件查緝力道，阻絕供需管道。海巡署再次呼籲民眾，若發現海上不法活動或走私偷渡線索，可撥打「118」免費報案專線檢舉。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光