海巡署高緯度遠洋巡護船2號艦開工 首艘模組化貨櫃設計運輸補給型

海巡署「高緯度遠洋巡護船」2號艦開工典禮。台船公司顏聰輝副總經理（右）與海巡署艦隊分署吳瑞祥副分署長（左）共同主持。 圖：翻攝台船官網（csbcnet.com.tw）

[Newtalk新聞] 台灣國際造船股份有限公司（台船公司）與海洋委員會海巡署艦隊分署今（17）日在台船高雄廠舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第二艘船開工儀式，由台船公司顏聰輝副總經理與海巡署艦隊分署吳瑞祥副分署長共同主持。

新型高緯度遠洋巡護船全船採用鋼質結構，滿載排水量約5000噸，較現有艦艇大幅提升噸位與續航力。規劃分為海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，其中海上偵蒐型配置無人機（UAV）；運輸補給型則配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可執行各項救援及運補任務。

廣告 廣告

目前第一艘正在建造中，屬海上偵蒐型；今日開工的第二艘則為該案首艘運輸補給型，採用模組化貨櫃設計，除執行遠洋巡護任務及參與台美海巡聯合演訓外，並可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。未來將加強北太平洋、中西及南太平洋巡護任務，並規劃延伸至南印度洋等遠洋公海漁業執法。

台船公司表示，將依計畫如期、如質完成建造，以提升海巡艦艇整體執勤能量，保障漁民海上作業權益與安全，並強化海難搜救及人道救援能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國海軍接收第26艘維吉尼亞級攻擊潛艦「愛達荷號」

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」