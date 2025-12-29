海巡署：中共海警船並未登檢 2艘停留24浬內

海巡署宜蘭艦監控大陸海警船。（海巡署提供）

海巡署副署長謝慶欽表示，中共軍演迄今，出動14艘海警船，目前並未發生中共海警船登檢跡象，另有中共4艘列管的貨輪在演習區內，但目前沒有參與演習。

謝慶欽表示，中共歷次軍演，最多出動22艘海警船，最少出動9艘，這次軍演目前出動14艘；此外，2024聯合利劍A軍演，是中共第一次出動海警船參加軍演，2024聯合利劍B軍演，則是第一次出動萬噸級海警船。

此外，謝慶欽還表示，中共海警船編號1302、1303兩艘在一起，從早上演習開始，就一直停留在我24浬內，直到目前仍在進行中，約距我21浬左右，海巡署則派艦一對一監控緊盯。

