即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，行徑野蠻。中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布，於今（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域，並將實施實彈射擊。我國海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離。

針對中國實施聯合軍演，海巡署第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，並立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離。在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國、內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

廣告 廣告

為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播，「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

快新聞／海巡署廣播開嗆了！1對1強勢驅離中國海警船 61字內容曝光

海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中、英文廣播。（圖／海巡署提供）

海巡署表示，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船則侵擾我國限制水域，從其航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。

為破除中國海警的認知作戰，海巡署特增加對海警船的廣播內容，並公布執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

原文出處：快新聞／海巡署「中英雙語」廣播開嗆！強勢驅離中國海警 61字內容曝光

更多民視新聞報導

揭中共軍演真相 王定宇批「假訊息配合認知作戰」

幻想文？中國官媒驚爆「已封鎖台灣4港口」 海巡署霸氣打臉了

掌握關鍵徵候！我上週注意「中共有動作」 國安官員揭軍演4原因

