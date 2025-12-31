海巡署：全天候掌握中共艦船動態 捍衛海域安全

記者吳典叡／臺北報導

海洋委員會海巡署今（31）日指出，自29日上午起迄今，海巡署偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中共海警船滯留於臺灣周邊海域，海巡署立即調度巡防艦艇，採一對一方式，全程有效監控、廣播驅離海警船，成功確保國內外航行中的船舶安全。

海巡署說，臺灣各港口船舶進出不受影響，中共官媒宣稱封鎖我國4座港口，純屬不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會持續維護海上交通線，並配合交通部航港局相關措施，保護過往船隻安全，不容中共海警僭越我國管轄海域。

海巡署指出，中共違反國際規範，在臺灣海峽及我國重要港口附近海域，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，影響我國海域內船舶航行及旅運安全，不僅威脅臺灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，更是區域麻煩的製造者。

海巡署強調，將全天候掌握我國周邊中共艦船動態，堅定執法立場，秉持「不挑釁、不退縮、不衝突」等3原則，全力捍衛國家主權及海域安全。