海巡署：應對軍演料敵從寬 並持續應變

（中央社記者黃麗芸台北8日電）中共去年底軍演期間，海委會主委管碧玲與部屬聚餐惹議。海巡署今晚聲明，海巡應對軍演同樣料敵從寬，每艘海警船與國防部相同都應對到中線，且去年底軍演實質結束後，仍持續應變。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，針對國防部今天表示「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，媒體用來對照海巡署參加去年12月31日惜別餐會的報導，恐誤導視聽。

海巡署嚴正聲明，中國東部戰區於去年12月29日上午7時30分發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊禁航時間為去年12月30日上午8時至晚間6時；去年12月30日晚間6時台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離台灣限制水域，海空航班也恢復常態。

同時，海巡署依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然料敵從寬，海巡和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線，堅守到最後一刻為止。

海巡署表示，海委會擴大會報後辦理慰勉服務46年退休人員的離退餐會，為公務行程，在去年12月31日中午12時30分舉行，是海空航班全面恢復後的第2天，並非在軍演當天聚餐，不是私人的人際關係。

此外，背後的價值觀也是前國民黨立委游毓蘭公開肯定、視海巡人員為手足的核心理念，請各界勿再以訛傳訛。海委會及海巡署始終站在海防最前線，堅守崗位，全力捍衛主權，守護國家安全，請國人放心。（編輯：張銘坤）1150108