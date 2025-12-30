海巡署：掌握共軍實彈射擊 臺海周邊人船均安

記者吳典叡／綜合報導

針對共軍29日宣布對臺軍演，海洋委員會海巡署昨日表示，經協同國防部對應監控，所有航行臺灣周邊的船隻都未受到騷擾威脅；而共軍昨日在平潭射擊PCH191火箭彈，經海巡署會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段掌握，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

對於共軍實施針對性軍演，海巡署指出，在第一時間就偵獲中共14艘海警船侵擾臺灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，並立即調度14艘艦艇於各海域預置對應。同時，採1對1方式併航監控、強勢驅離，並派遣待命艦艇支援；同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在嚴密監控下所有航行臺灣周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

對於中共官媒宣稱封鎖臺灣4座港口，海巡署澄清，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。

中共29日宣布對臺軍演，海巡署昨日表示，在海巡嚴密監控下，所有航行臺灣周邊的國內外船隻都能安全通行。圖為海巡署基隆隊10050艇、10090艇對峙中國海警1302。（海巡署提供）