海巡署、消防署簽MOU 深化4領域合作

記者郭曉蓓／綜合報導

海巡署與消防署昨日簽署合作協議書（MOU），雙方將共同推動岸際水域救生、公共安全潛水、緊急救護（EMT-2）、無人機技術應用等4大面向深度合作，並建立教育訓練交流平臺，透過平等互惠、資源共享模式，強化水域搜救與緊急應變能量，提升岸際救援能力。

合作協議涵蓋雙方人員實務訓練及先進技術的運用，如無人機應用於救援現場，可大幅提升救援行動的效率和準確性，不僅強化雙方人員的專業技能，更培養救援時的應急反應能力，確保在危機時刻能迅速有效行動。

此次合作啟動消防署訓練中心與海巡署教育訓練測考中心資源整合，是提升我國救援效能的重大里程碑。海巡署教育訓練測考中心預計明年3月請消防署訓練中心協助辦理緊急救護（EMT-2）複訓專班，提升海巡人員的緊急救護專業技能，並建立制度化訓練機制。

消防署長蕭煥章表示，雙方將共享過去的災害數據、案例分析與研究成果，例如海難、溺水或暴雨淹水等資料，並藉由共同分析研究，找出潛在的危險區域並制定預防性策略，有效整合政府資源，提升災害應變效率，共同為臺灣民眾打造更安全的生活環境。

海巡署長張忠龍指出，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升。海巡署與消防署將以平等互惠、資源共享的合作模式，進一步提升訓練的效率與效果，實現雙贏的局面。

海巡署與消防署簽署合作協議，透過4大面向合作，強化岸際救援能力。（海巡署提供）