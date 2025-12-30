海巡署：航行臺灣周邊船隻未遭共軍演習騷擾威脅

記者吳典叡／臺北報導

中共昨日宣布對臺軍演，海洋委員會海巡署今（30）日表示，經協同國防部對應監控，所有航行臺灣周邊的船隻都未受到騷擾威脅。

海巡署指出，共軍東部戰區昨日發布實施軍演，海巡署在第一時間就偵獲中共14艘海警船侵擾臺灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，並立即調度14艘艦艇於各海域預置對應。

海巡署說，同時採1對1方式併航監控、強勢驅離，並派遣待命艦艇支援；同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行臺灣周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署表示，中共以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊。此次中共軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

海巡署表示，經協同國防部對應監控，所有航行臺灣周邊的船隻都未遭受騷擾威脅。圖為海巡署澳底隊3529艇應對中共的馬鞍山艦（FFG-525）。（海巡署提供）

海巡署馬祖隊10082艇應對中共海警（14609）。（海巡署提供）

海巡署表示，經協同國防部對應監控，所有航行臺灣周邊的船隻都未遭受騷擾威脅。圖為海巡署基隆隊10050艇、10090艇對峙中共海警（1302）。（海巡署提供）