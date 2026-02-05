海巡署2/13啟動春安工作 應處中國灰色地帶侵擾

（中央社記者黃麗芸台北5日電）春節海上活動密集，海巡署今天表示，13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處中國灰色地帶侵擾，並啟動「岸海聯防」機制嚴守國境門戶。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，有鑒於春節假期海上活動密集，且受冬季海象不穩、中國灰色地帶襲擾及年節走私偷渡風險升高等影響，海委會主委管碧玲特別指示自13日晚間6時至23日上午8時，展開為期11天的「春節安全維護工作」。

同時，要以科技執法為核心，全力守護「國安、治安、平安」。

海巡署說，在強化國安方面，每天會動員各式艦船艇，整合雷達、衛星與無人機等科技裝備，重點監控金馬、台海中線及東、南沙周邊海域，預置應處中國灰色地帶侵擾；另與友軍保持橫向聯繫，機動調派大型艦艇實施威力掃蕩，嚴查中國大陸船舶越界捕撈，維持全天候應處量能。

維護治安方面，海巡署表示，將啟動「岸海聯防」機制，運用紅外線熱影像等科技設備，加強走私與偷渡熱點攔截，並協同檢、警、調及國防等單位精準打擊犯罪，構築嚴密邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

此外，在守護平安方面，海巡署秉持「人命優先、快速救援」原則，海巡艦艇、人員及後送能量全時待命，並運用「搜救優選規劃系統」精準分析，縮短搜救反應時間，同時積極協助航政機關落實船舶限載稽查，保障春節旅運安全。

海巡署強調，春節防護不打烊，全體海巡人員已做好萬全準備，將秉持科技與專業，確保「國安、治安、平安」任務目標，並呼籲民眾於海上或岸際發現不法情事或需救援協助，請立即撥打「118」海巡報案專線，將第一時間派員應處，全力守護國人平安過好年。（編輯：李錫璋）1150205