海巡署6人晉陞上校、隊長 署長張忠龍親授階

海巡署於今（29）日舉行定期晉任、陞任授階典禮，由署長張忠龍親自主持，本次共計6人員獲得晉陞，包含晉任上校2人、陞任簡任第十職等及警監四階3人，以及晉任三等士官長1人。

海巡署6人晉陞署長張忠龍親授階勉勵。（圖／翻攝畫面）

海巡署指出，本次晉升人員中，包含第一○岸巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良及第六海巡隊隊長楊献璋等5員，分別晉任上校、警監與簡任隊長，另有書記陳易立晉任三等士官長。

署長張忠龍逐一為晉陞同仁佩掛授階，他表示這5位隊長均是從基層一路向上歷練，具豐富的海巡基層實務經歷，拔擢晉升不僅是對其個人表現的肯定，更能有效激勵士氣，署方特別邀請家屬到場觀禮共同分享榮耀。

張忠龍提到，特別肯定晉升同仁卓越表現與貢獻，也感謝家眷長期以來的默默支持，成為海巡同仁最堅實的後盾，「家」是海巡同仁力量的來源，家人的愛讓同仁有勇氣在第一線奮鬥。

張署長最後強調，因應大陸灰色地帶威脅、全球跨境犯罪及自然災害等複合式國安挑戰，海巡團隊須具備「創新」精神，未來應以「科技」為基礎，利用AI提升效率並放大戰力，期許全體同仁全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量建構韌性海巡，確保我國海域的安全與穩定。

