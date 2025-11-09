海巡與地方漁民協力救人 許厝寮外海上演即刻救援

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】一場海上驚險翻覆事件，因海巡與地方漁民的通力合作，成功避免悲劇發生。海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮守望哨於昨（8）日下午發現外海有漁船「金O號」疑似翻覆，當時現場風浪略大，情況危急。守望哨人員憑藉高度警覺與經驗，立即通報安檢站與巡邏單位，並同步呼叫鄰近作業的友好漁船協助。

接獲通報的漁船立刻駛向事發海域展開救援，短短數分鐘內即發現落海船員並順利救起，將其安全送回麥寮鄉許厝寮漁港。該名船員意識清楚、並無明顯外傷，事後由親友陪同前往醫院檢查，情況穩定。

第四岸巡隊表示，這起事件充分展現「民官協作」的力量。第一線守望哨的即時觀察，以及在地友船的行動力，是成功救援的關鍵。海巡署長期推動「海上友船聯防機制」，透過建立聯絡網與即時通訊平台，讓在地漁民成為海巡的「海上眼睛」，有效提升海域安全監控與救援效率。

海巡署也提醒，海上作業充滿變數，漁民及海域活動愛好者應隨時留意天候海象變化。建議使用「Go Ocean 海洋資訊平台」查詢風浪資料與風險燈號，提前做好防範措施；同時務必穿著救生衣、攜帶通信設備，並結伴出海，降低事故風險。

若於海上或岸際發現人員落水、船隻故障等緊急狀況，可撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將立即派員馳援。此次許厝寮外海的成功救援，再次證明海巡與地方漁民間的默契合作，是守護臺灣海域安全的重要力量。（照片／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）