海巡艦與空勤總隊聯手救回中風漁工 黑鷹直升機深夜完成吊掛後送

空勤吊掛與海巡艦聯手救援印尼籍漁工成功後送就醫。(海巡署提供)

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署與空勤總隊 1 日晚間聯手執行海上救援任務。一艘在本國籍「新○豐」漁船作業的印尼籍漁工疑似中風，情況危急。海巡署啟動海空聯合機制，由旗津艦接駁病患後，再由空勤黑鷹直升機克服夜間風浪完成吊掛，於晚間 7 時許降落小港機場，順利將傷患送往高雄小港醫院救治，成功爭取黃金救援時間。

海巡署勤務指揮中心日前接獲「新○豐」漁船船長通報，指稱該船在鵝鑾鼻東南方外海作業時，一名印尼籍漁工突發中風症狀，命懸一線。海巡署隨即啟動應變機制，先行指派艦隊分署旗津艦趕往現場執行接駁，將病患從漁船移至艦上安置，同時通報空勤總隊派遣黑鷹直升機，並由偵防分署空勤吊掛分隊高雄第三小隊隨機支援，展開海空聯合搜救行動。

執行任務的黑鷹直升機於當晚 18 時 08 分抵達目標海域。當時海面上風浪強勁且正值黑夜，搜救環境極為惡劣，機組人員憑藉精湛的技術與高度專業，在波濤中精準定位並完成吊掛作業，將傷患安全接載上機。隨機的海巡搜救員立即對傷患進行生命徵象監測與初步照護，直升機隨後於 19 時 35 分順利降落高雄小港機場。

傷患降落後由現場待命的地面救護人員接手，火速轉送小港醫院進行緊急治療。海巡署表示，本次任務圓滿達成，充分展現了海巡與空勤單位間的默契與跨軍種協作能量。海巡署強調，海上作業風險高，呼籲遠洋漁船應落實船員健康管理；若發生緊急醫療事件，民眾可立即撥打「118」服務專線，海巡署將第一時間啟動救援機制，守護海上從業人員的安全。

