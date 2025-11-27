海巡衝網店查扣4支「鯊魚劍」查辦《野保法》 老闆娘不捨：這支開光過的

海巡衝網店查扣4支「鯊魚劍」，將依違反《野生動物保育法》送辦。海巡署提供

台灣宮廟常見法器「鯊魚劍」屬一級保育類野生動物產製品，早在2008年起即禁止販售，但網路上仍不時可見鯊魚劍蹤跡。海巡署偵防分署北門查緝隊日前就破獲多起網路平台販賣鯊魚劍案，查扣俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩之鼻共4支，目前涉案7名犯嫌全數依違反《野生動物保育法》移送新北及台南地檢署偵辦。

北門查緝隊是在日前接獲情資，指有民眾利用網路購物平台的匿名特性，公開兜售一級保育類野生動物產製品「鋸鰩之鼻」，亦即俗稱的「鯊魚劍」。北門查緝隊經確認線索屬實後，立即報請新北地方檢察署指揮，並聯合海巡署南部分署第一一岸巡隊及海洋保育署等單位共組專案小組，展開深入調查。

經數月追查，專案小組於今年7月至10月期間，兵分多路前往新北市三峽區、台中市大里區、台南市新營區與高雄市阿蓮區等地執行搜索，共查獲3支鯊魚劍。其後，專案小組持續溯源，再於台南市玉井區查獲第4支鯊魚劍證物，均為非法保育類製品。

北門查緝隊表示，「鯊魚劍」為瀕臨絕種的「鋸鰩」吻部製成，因數量極為稀少，越大越貴，在黑市中一把價格可喊到3萬至6萬元不等。由於其特殊外形與宗教意涵，在道教信仰中被視為乩童起乩用的「五寶」之一，導致市場需求不斷，容易成為不肖人士非法交易的目標；此次查獲的鯊魚劍製品中，也有賣家收藏多年的法器或宮廟早期的收藏品。

海巡署強調，本次行動展現政府對於維護海洋生態資源與杜絕野生動物非法交易的決心，海巡署未來將持續秉持「國安、治安、平安」三安目標及「溯源斷根」原則，強力打擊相關不法活動。



