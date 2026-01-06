海巡隊員成共諜洩密貪57萬 遭判刑7年8個月

海巡署一名隊員因欠債缺錢遭大陸情報組織吸收成共諜，自2022年起洩漏軍事及國家機密長達近2年，期間收受賄賂57萬多元，高雄高分院依法判刑7年8個月。

判決指出，海巡署南機隊隊員李姓男子因投資失利資金出現缺口，竟透過網路與大陸情報人員、綽號「Tony」的男子接觸，自2022年9月起遭對方吸收成為共諜，開始利用職務之便用手機拍攝國家、軍事機密及秘密文書，透過通訊軟體Telegram傳送給對方。

事後高雄高檢署指揮基隆憲兵隊及國防部政治作戰局偵辦查獲李男，專案小組查出李男洩密期間長達1年10個月，洩密內容還包括台菲海域巡邏勤務計畫、任務艦部署位置及飛彈射擊警戒區域圖；經統計李男每季收受6萬元賄賂，包含年終獎金共收取1萬8522顆泰達幣、約台幣57萬6127元。

李男於一審調查時坦承犯行並繳回全部犯罪所得，應訊時還辯稱自己在隊時表現良好頻受嘉獎，法官認為他因私人財務問題就洩漏國防機密，行為實屬不當，高雄高分院審酌其洩密損害程度，依貪污治罪條例及國家安全法等罪，判處7年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

