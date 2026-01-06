海巡隊員洩漏軍事機密給TONY獲利50萬 欠債淪共諜重判7年8月

海巡隊李姓隊員因負債被吸收當共諜，違反《國安法》被判7年8個月。（示意圖，與新聞當事人無關）

海巡署艦隊分署南部機動海巡隊李姓隊員，自2022年9月間起涉嫌受中國高薪利誘，刺探、蒐集台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等國軍機密，交給中國派遣人員，獲得50多萬元報酬，經檢方起訴後，高雄高分院今（6日）依違反《國安法》等罪，判處有期徒刑7年8月，全案可上訴。

李姓隊員因投資失利導致負債累累，透過網路向地下錢莊借錢，後來還不出錢被中共統戰單位吸收，承諾替對岸蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍情。調查局國安站接獲檢舉，去年報請高雄高分檢指揮偵辦，由承辦檢察官李廷輝組成專案小組擴大追查。

檢調追查發現，李男自2022年9月間起至2024年被查獲前，期間與中共情治單位一名綽號「TONY」人員接觸，以每3個月6萬元報酬及年終獎金等條件，交付手上掌管的機密文書，共獲取50多萬元不法利益；李男在羈押期間認罪，獲得50萬元交保。

高雄高分檢去年（2025）6月依違反《國安法》意圖危害國家安全而為大陸地區交付公務上應秘密之文書電磁紀錄罪、《國家機密保護法》交付國家機密於大陸地區等罪嫌起訴，高雄高分院今上午宣判，判李男7年8個月徒刑，全案可上訴。





