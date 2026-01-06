海巡隊員當共諜 判刑7年8月

海巡李姓前隊員因金錢誘惑出賣情報被查獲，台灣高等法院高雄分院從重依《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪，判處有期徒刑7年8月。圖中艦艇與新聞事件無關。（丁治綱攝）

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓前隊員，因家庭因素與投資失利債台高築，竟遭大陸情報組織以金錢誘惑，自民國111年起長期拍攝台菲海域任務艦分布及飛彈射擊警戒區示意圖等軍事機密，利用俗稱紙飛機的Telegram即時通訊軟體，交付陸方情報人員，不但領取固定報酬還有年終獎金，共收取1萬8522顆泰達幣，折合新台幣逾57萬元，台灣高等法院高雄分院，6日依《貪汙治罪條例》的違背職務收賄罪，判處李男有期徒刑7年8月。可上訴。

判決指出，李男於111年間在海巡署南機隊任職，因家人常有金錢需求，加上自身投資失敗，經由網路接觸綽號「Tony」的大陸情報人士，對方表示願意在財務上資助李男，誘使他自9月開始正式加入該組織，隨後利用職務之便，持手機拍攝公務上接觸到的國家機密、軍事機密及國防以外祕密文書，並透過通訊軟體Telegram傳送給陸方組織。

調查局接獲檢舉後，國安站隨即報請高雄高分檢檢察官指揮偵辦，專案人員前往李男相關處所搜索，並查扣到可疑證物，經訊問相關被告、證人，及核對虛擬貨幣帳戶、金融帳戶交易明細後，進而追查出完整案情。

檢調發現，李男出賣國家機密的行為長達1年10個月，期間他與對方約定每3月支領新台幣6萬元報酬，甚至還有年終獎金，李男前後共收受1萬8522顆泰達幣，折合台幣共57萬6127元，洩密內容包含台菲海域巡邏勤務計畫、任務艦部署位置及飛彈射擊警戒區域圖。

高雄高分檢去年6月偵結，依違反《國安法》意圖危害國家安全而為大陸地區交付公務上應祕密之文書電磁紀錄罪、《國家機密保護法》交付國家機密於大陸地區、《貪汙治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，李男亦在事發後自請離職。

高雄高分院審理後，合議庭認為他任職期間表現良好，屢受嘉獎，有大好前途，本應盡忠職守，竟因家人有金錢需求，即出賣國家機密及公務機密，期間長達近1年10個月，造成國家安全危險，打擊國人捍衛自由、民主價值的士氣，其行為實為不當，審酌他所交付的國家機密、軍事機密或公務機密內容，及該等機密外洩後安全或利益損害影響程度，從重依違背職務收賄罪論處，考量他偵查中自白坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，判刑7年8月。