海巡：中國應約制陸船越界 勿侵犯台灣漁權 (圖)

其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
任天堂只要高學歷天才？日遊戲開發者直言：聰明腦袋是入職後培養不出來的
日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的新人招聘標準最近又在社群上掀起熱議，雖然任天堂並沒有限制過學歷，但從錄取名單就能發現，員工幾乎都是東京大學、京都大學、東京工業大學等日本頂尖學術殿堂的畢業生。對此，日本資深遊戲設計師內藤時浩也分享，比起遊戲開發的技能可以學，聰明頭腦卻不是入職後可以培養出來的。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
世足賽／鳳梨下注墨西哥竟命中！昔日冥燈變預言家 網友笑翻：以後跟你
網紅吳泓逸「鳳梨」過去在2022年卡達世界盃期間，因多次下注結果與實際賽果相反，被網友戲稱為「世足冥燈」。不過隨著2026年世界盃賽事展開，鳳梨再度成為討論焦點，首戰下注結果意外命中，再掀話題。林宜君
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
中職／滿壘逆轉後沒再搶分 平野惠一2理由未讓高宇杰短打！直言不後悔
中信兄弟11日遭味全龍3：4再見逆轉，談到7局上0出局一二壘有人的局面，當時沒有讓高宇杰短打，該局最後也沒有再追加更多分數，總教練平野惠一認為考量到當時球隊的氣勢、以及不想白白送出局數，因此沒有下觸擊戰術，也直言不後悔。
打入GPU、ASIC供應鏈！這「PCB大廠」接單動能升溫 投信狂砸28.7億元加碼5.1千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美股四大指數昨日全面收紅，激勵台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終...
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
婦買彩券中600萬頭獎 信任鄰居反遭侵占燒毀
根據泰媒《The Thaiger》報導，素可泰府一名54歲的婦人莎央（Sayan）向警方報案，指控鄰居瓦（Waew）涉嫌侵占她的頭獎彩券。莎央表示，自己購買了3張彩券，邀請瓦到家中一起幫忙對獎；當時與瓦共同確認其中一張號碼「173770」的彩券中了頭獎，獎金多達600萬泰銖（約新台幣578...