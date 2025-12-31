政治中心／綜合報導

中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，沒想到中國海警竟以都是中國人為由，要我國海巡講中文，讓網友猛酸，原來是聽不懂英文，才會一再惹事。

海巡人員：「盡速離開我方水域，否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，海巡人員廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，中文聽不懂沒關係，國際語言英文，總該聽得懂吧？

海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 大批網友讚翻

中共違法進入我國水域的海警船，海巡署均採取"一對一方式併航監控"。





台灣海巡人員vs.中國海警：「請為台海和平審慎行動。」中國海警：「兩岸同屬一個中國，我們都是中國人，請你用中文交流。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平，對比中國海巡，卻要求我國海巡，只能講中文，影片一出，讓大批網友笑翻，看來是聽不懂英文，才會一直搞事，程度不同，還想同屬一中！中共違法進入我國水域的海警船，海巡署均採取"一對一方式併航監控"，強勢驅離，絕不允許越雷池一步！

海巡人員：「這裡是中華民國海巡署，你已未經許可進入我方水域，請你立即轉向。」海巡人員不畏對方惡意挑釁，持續以無線電廣播嚴正驅離，海委會主委管碧玲更曬出國旗照，重申中華民國台灣海巡，才是台灣海域的唯一執法者。不過，台灣海巡捍衛海疆的的場面，又讓中國玻璃心碎。





海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 大批網友讚翻

台灣海巡捍衛海疆的的場面，又讓中國玻璃心碎。





中國國台辦發言人：「兩岸同屬一個中國，台灣、澎湖、金門、馬祖，都是中國的一部分，根本不存在所謂的禁止水域，所謂罔顧過往船舶航行安全，純屬無稽之談。」立委（民）王定宇：「這樣的軍事活動呢，基本上既不正義，也毫無羞恥感，更稱不上使命，所以這一個軍演，只是讓中國證明是區域的不安因子，是一個麻煩製造者，有操演一個科目叫斬首行動，那中國特別釋放這個訊息，其實製造心理恐嚇，心理恫嚇的效果居多。」

中國國防部官網的文章談軍演，強調這次軍演最重要特點之一就是"斬首"，針對台獨分裂勢力頭目，進行模擬打擊，恫嚇頻頻，但不只沒達到效果，還讓國際看破手腳，得不償失。

