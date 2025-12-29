海巡、國軍監控應處共軍演習 總統籲國人給予最大支持鼓勵

國防部今天(29日)在臉書發布國軍備戰操演的影片，賴清德總統在該影片下留言，請國人一起給海巡及國軍最大的支持與鼓勵，並強調政府已就情勢變化妥為應處，請國人放心。

解放軍東部戰區今天宣布進行「正義使命-2025」環台演習，並將於30日上午8時至下午6時於台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。我國防部已即刻成立應變中心，派遣適切兵力應對。

國防部於發言人臉書發布影片，強調國軍嚴密監控共軍機艦動態並執行立即備戰操演。三軍部隊與海巡同仁均嚴陣以待。

廣告 廣告

賴清德總統則在該貼文留言，表示政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。他也請國人一起給海巡、國軍最大的支持與鼓勵。

總統並強調「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」(編輯：楊翎)