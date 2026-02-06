海巡一夜未眠！陸海警船騷擾台灣 管碧玲點名李貞秀：要如何面對

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中華人民共和國國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。對此，海委會主委管碧玲今表示，凌晨時又有兩艘中國大陸海警船騷擾台灣，請問李貞秀真的站上質詢台，要如何面對這個問題。

民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中華人民共和國國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。（圖/民眾黨提供）

管碧玲今天（6日）在臉書發文表示，「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠」！管碧玲質疑「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題」？！

海委會主委管碧玲。（圖/資料照）

內政部要求李貞秀依《國籍法》第20條規定，放棄中華人民共和國國籍，但因兩岸政府互不承認對方，所以持續卡關。內政部長劉世芳5日表示，到目前為止，內政部並沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍申請表的影本，理論上李可能沒有完成全部的就職手續，立法院須依法解職。劉世芳強調，若立法院有不理會的情況，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議，但不是由內政部對立法院。

行政院長卓榮泰5日則表示，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律，一切依《國籍法》的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。

