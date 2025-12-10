海巡、消防署推動四大訓練項目合作 提升救援效率

海巡署與消防署正式簽署合作協議書。圖：海巡署提供

海巡署今（10）日與消防署正式簽署合作協議書(MOU)，共同推動岸際水域救生、公安潛水、緊急救護(EMT-2)及無人機技術應用等四大訓練項目的合作。透過平等互惠、資源共享模式，提升岸際救援能力。

海巡署與消防署將透過平等互惠、資源共享模式，提升岸際救援能力。圖：海巡署提供

海巡署長張忠龍表示，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升。海巡署與消防署經過數月的緊密協調，今日正式宣布將以平等互惠、資源共享的合作模式，相互提供訓練師資、場地及裝備支援，進一步提升訓練的效率與效果，實現雙贏的局面。

消防署長蕭煥章則說，海巡署在岸際水域救生領域擁有深厚的專業積累，這是在水域救援中不可或缺的利器。而消防署在緊急救護、水域救生及遙控無人機應用方面，也累積了寶貴的實戰經驗與技術，藉由雙方訓練資源整合，將各自的優勢化為共同的優勢，個人的力量轉化為團隊的巨大力量。

此次合作協議聚焦不僅涵蓋雙方人員的實務訓練，還涉及先進技術的運用，如無人機應用於救援現場，可大幅提升救援行動的效率和準確性，這不僅強化雙方人員的專業技能，更培養救援時的應急反應能力，確保在危機時刻能迅速有效行動，此次合作正式啟動消防署訓練中心與海巡署教育訓練測考中心資源整合，是提升我國救援效能的重大里程碑。

海巡署表示，該署教育訓練測考中心規劃明年3月請消防署訓練中心協助辦理緊急救護（EMT2）複訓專班，提升海巡人員緊急救護專業技能，並建立制度化訓練機制；另依海巡署勤務需求，規劃上半年派員參訓無人機操作師資訓練班。期透過攜手合作，為我國岸際水域救援體系注入新的能量，堅信雙方能夠在未來的救援工作中達成更佳的成果，共同守護人民生命財產安全。

