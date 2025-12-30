海巡1對1監控驅離中國海警船！管碧玲PO對峙照：感謝不眠不休守護國家

中共解放軍東部戰區29日突發布在台灣周邊實施聯合軍演，我國海巡署派出14艘艦艇以「1對1」方式監控驅離。翻攝海巡署臉書



中共解放軍東部戰區昨（29日）突宣布實施聯合軍演，在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊，我國海巡署第一時間偵獲14艘中國海警船侵擾台灣周邊水域，立即調度14艘艦艇以「1對1」方式併航監控、強勢驅離。海委會主委管碧玲表示：「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待！」晚間並PO出海巡桃園艦與中國海警船對峙畫面，感謝海巡不眠不休守護國家。

海巡署表示，中國人民解放軍東部戰區於昨天7時30分發布實施聯合軍演，海巡署在第一時間偵獲14艘海警船，侵擾臺灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，本次中國軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

海委會主委管碧玲29日下午在臉書發文表示：「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待！」她並在晚間再度發文，PO出海巡桃園艦與相隔0.8浬中國海警1306對峙、執行第7次廣播驅離的照片，說：「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹～～～」。

