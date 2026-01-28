海巡26載慶雙喜 四草安檢所新建落成啟用

為提升基層同仁勤務環境與生活品質，海巡署南部分署於今（廿八）日舉辦「四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮」，由海洋委員會主任委員管碧玲主持，並邀請臺南市政府姜淋煌副市長等貴賓共同見證；新建廳舍兼具綠建築理念與現代化設施，象徵海巡署基層據點邁向嶄新里程碑。(見圖)

海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署同仁肩負「國安、治安、平安」等三大核心任務，長年於海上第一線執勤，勤務風險與強度極高；過去一年來，海巡署成功救援約六百人，其中包含百餘位外籍人士；在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資達一.三噸，並持續強化海上查緝作為，展現守護國家安全的專業與韌性。

管主委指出，正因同仁長期承擔高風險、高強度的勤務，總統因此在去年四月為軍職同仁加薪鼓勵，用具體行動照顧軍職同仁，讓同仁「加薪有感、留才有力」。

管主委進一步表示，相關政策已逐步展現成效，二○二四年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率為76.2%；二○二五年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率成長至83.8%，顯示制度優化與待遇改善已發揮正向效果。她也轉達總統與行政院長高度關心海巡同仁權益，請同仁安心服勤。管主委特別說明，加薪事項需透過完整的人事與專業制度規劃，才能具有可行性，否則，如果讓同仁在期待、焦慮中，最後因為不可行而失望，則無法達到真正照顧同仁的目標。管主委請大家相信政府會逐步推動福利與待遇優化，相關照顧措施將循序推動，確保具備可行性與永續性。

管主委強調，四草漁港安檢所新建廳舍歷時一年四個月完成，斥資近新臺幣三千七百一十四萬元，兼顧現代化機能與綠建築理念，不僅改善同仁執勤與生活品質，也象徵政府以實際行動支持第一線人員；今日除是廳舍落成啟用的重要時刻，亦適逢海巡署成立二十六週年，二十六年來的每一步成果，皆來自同仁的付出與堅持，未來政府也將持續成為海巡同仁最堅實的後盾。

南部分署分署長鳳運昇強調，新建廳舍啟用後，除提供同仁更安全、舒適的工作與生活空間，也能為民眾打造更優質的洽公與服務環境，未來南部分署將持續精進海巡勤務，堅守崗位，守護海域與海岸安全，為民眾提供最安心的親海環境。