海巡26週年添新頁 四草安檢所新廳舍啟用強化基層量能

為提升基層同仁執勤環境與生活品質，海巡署南部分署28日舉行「四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用典禮」，由海洋委員會主任委員管碧玲主持，臺南市政府副市長姜淋煌等貴賓出席見證。嶄新的安檢所廳舍結合綠建築理念與現代化設施，象徵海巡基層據點邁入全新里程碑，也為海巡署成立26週年增添重要成果。

↑圖說：管碧玲參觀四草安檢所內部空間。（圖片來源：海洋委員會提供）

管碧玲致詞時表示，海巡署同仁肩負「國安、治安、平安」三大核心任務，長年在海上第一線執勤，面對高風險與高強度挑戰。過去一年，海巡署成功救援約600人，其中包含百餘名外籍人士；在治安維護方面，全年查獲毒品等不法物資達1.3噸，展現守護國家安全與人民生命財產的專業與韌性。

她指出，正因同仁長期承擔艱鉅任務，政府持續以具體行動照顧軍職人員。總統於去年4月推動軍職同仁加薪政策，期盼讓同仁「加薪有感、留才有力」，穩定第一線戰力。相關制度調整已逐步展現成效，2024年整體招募班隊達成率為65.2%、留營率76.2%，2025年招募班隊達成率提升至86.9%、留營率也成長至83.8%，顯示待遇與制度優化已發揮正向效果。

管碧玲也強調，相關福利與加薪措施必須建立在完整的人事與專業制度規劃上，才能確保可行性與永續性，避免同仁在期待與落空之間承受不必要的壓力。她轉達總統與行政院長對海巡同仁權益的高度關心，請同仁安心服勤，政府將循序推動各項照顧措施，成為最堅實的後盾。

↑圖說：四草漁港安檢所新建廳兼顧現代化機能與綠建築理念，更改善同仁執勤與生活品質。（圖片來源：海洋委員會提供）

四草漁港安檢所新建廳舍歷時1年4個月完工，斥資近新臺幣3,714萬元，兼顧現代化機能與綠建築設計，不僅大幅改善同仁的工作與生活空間，也提升民眾洽公與服務品質。管碧玲表示，這座新廳舍不只是硬體建設的完成，更象徵政府以實際行動支持第一線海巡人員；而今日啟用之際，正逢海巡署成立26週年，過去26年的成果，皆來自同仁的付出與堅持。

南部分署分署長鳳運昇指出，新廳舍啟用後，將為同仁提供更安全、舒適的執勤環境，也能為民眾打造更友善的服務空間。未來南部分署將持續精進海巡勤務，堅守海域與海岸安全，為臺南地區鄉親營造安心、可靠的親海環境。

