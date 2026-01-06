海巡3艦6艇搜救畫面曝！海象惡劣難度高 F-16V飛官辛柏毅失聯「家屬不敢讓阿嬤知道」

F-16V空軍飛官跳傘失聯，海巡調度3艦6艇投入搜救工作。（海巡署提供）

空軍花蓮基地一架F-16V昨（6日）傍晚6時許起飛執行例行訓練，約1小時後在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。海巡署立即調度3艦6艇，全力投入搜救行動，但由於海象極為惡劣，救援難度相當高，失聯的飛官辛柏毅目前仍下落不明，消息傳回他的家鄉澎湖，親友們悲傷之際，還不敢讓他年邁的阿嬤知情。

海巡署發出新聞稿說明相關救援情況，空軍花蓮基地機號6700之F-16單座戰機，6日下午6時17分起飛，隨後在下午7時29分於花蓮豐濱東面10海浬處疑似跳傘失聯。海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。

海象極為惡劣！和時間賽跑搜救 附近漁船也幫忙

海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

F-16V空軍飛官跳傘失聯，海巡調度3艦6艇投入搜救工作。（海巡署提供）

為擴大搜救範圍，海巡署同步聯繫距現場10海浬之馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。海巡署強調，將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。

辛柏毅剛度完蜜月2天 澎湖家屬聞訊憂心

綜合媒體報導，失聯的空軍上尉飛官辛柏毅今年29歲，畢業於空軍官校108年班，妻子同樣是在空軍服役，最近才剛去歐洲度完蜜月回到台灣2天，怎料竟發生意外。辛柏毅來自澎湖縣湖西鄉，他的親友聽聞此事後相當憂心，急忙到當地的天后宮向海上守護神媽祖拜拜祈求保佑，但暫時仍不敢讓他的阿嬤知道這件事，只希望辛能逢凶化吉平安歸來。

