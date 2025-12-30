海巡35噸艇偕海軍 併航監控大陸馬鞍山艦

海巡署提供。

基隆海巡隊10050艇展現捍衛主權決心。（海巡署提供）

海巡署29日面對大陸解放軍東部戰區無預警發布聯合軍演，第一時間偵獲多艘海警船與軍艦侵擾台周邊海域。針對大陸馬鞍山號飛彈護衛艦企圖逼近，海巡署澳底海巡隊3529艇（35噸級），昨下午4時許，緊急協同海軍汾陽艦於海上實施聯合監控。經執法人員無懼噸位差距，採取近距離併航廣播驅離，成功阻斷對方行動，確保我國周邊航道與漁船作業安全無虞。

兩岸海域對峙氣氛緊張，除了白天有35噸小艇勇抗數千噸級軍艦的驚險畫面，夜間執法亦未停歇。桃園艦於暗夜雷達鎖定大陸海警船1306，艦上人員依據標準作業程序厲聲廣播：「中國海警1306，這裡是中華民國海巡署廣播，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我方水域。」 面對大陸海警船1302同步侵擾，基隆海巡隊10050艇及10090艇（100噸級）艦艇亦全程緊盯，展現捍衛主權決心。

大陸方面此次以軍演恫嚇，嚴重衝擊印太地區和平，海巡署對此立即調度14艘艦艇於馬祖、金門烏坵及東沙等水域預置對應。透過與國防部通力合作，以1對1方式強勢應對，並隨時派遣待命艦艇支援，確保留在海上的每一艘國內外船隻都能安全通行。海巡署重申，將持續堅守崗位，守護民眾生命財產安全。

