海帶為何要打結？ 資深菜販揭3大原因：不只是好看

火鍋、滷味經常出現的食材「海帶」為何要打結？近來有網友提出疑問，表示這個結到底是人打的，還是機器打的，貼文曝光引發熱議。資深菜販廖炯程曾透露，海帶通常是人工打結，以及打結的3大原因。

網友好奇海帶的結是人工還是機器打的。（示意圖／取自pixabay）

一名網友在Threads發文詢問，「海帶這個結到底是人打結的，還是機器打結的？」。貼文引發大量討論，一票人歪樓笑稱，「海帶成年的時候父母都會幫她打結」、「在煮的時候，海帶會趁火打結」、「海帶一直在等能打開他心結的人」。

知名菜販廖炯程曾指出，海帶本來不是細長條，在採收時是整大片、像布那樣柔軟的褐藻，經過熱水燙洗、日曬風乾後會變成乾貨，再重新泡發回來、裁剪成長條狀，這時才進入「打結」切成蝴蝶結的工序。資深大姐會一手抓著海帶條，一手翻腕打結，再拿刀快速裁斷，只要一秒鐘，就能打一個漂亮的結。

為何海帶要打結？廖炯程說明3大原因，第一是避免沾鍋、疊黏在一起，若水煮時沒打結，它們會黏在鍋底容易燒焦，打結可以讓它在湯裡、滷鍋裡自由翻滾；第二是方便夾取，不滑手，海帶含有天然的可溶性海藻膠，煮過後會變得咕溜咕溜，一片片扁平的海帶很容易滑掉。打結後的海帶變得立體，有形狀，用筷子夾、湯匙撈都方便。

第三則是增加口感層次，廖炯程表示這個結不只是「好看」而已，打過結的海帶在咀嚼時會更Q、更紮實，比起一大片海帶吃起來有層次、有彈性。此外，廖炯程補充，海帶打結現在好像也有機器可以代勞。

