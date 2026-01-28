「海帶為何要打結」6.2萬人想破頭 菜販揭3主因

一名網友好奇「海帶的結到底是人工打的還是機器打的？」引發6.2萬人關注與討論，資深菜販廖炯程曾表示，海帶採收時原本是大片褐藻，經過風乾、泡發等加工後，裁剪成細長條後再打結，打結主要有3個原因，避免沾鍋、方便夾取，以及提升口感層次，若未打結，水煮時容易黏鍋底並造成燒焦。

原PO近日於Threads發文指出，海帶的結到底是誰打的？人工或是機器？圖文引起6.2萬人關注，網友也紛紛留言，「我家靠近果菜批發市場，小時候周邊很多鄰居家都在做代工，海帶打結、穿牙籤」、「以前人工比較多，現在9成9都是機器打的」、「我是不太理解為何海帶都要打蝴蝶結」、「都人綁的」。

資深菜販廖炯程曾在臉書解釋，海帶最初並非細長條狀，而是採收時整大片、柔軟如布的褐藻，經過熱水燙洗與日曬風乾後，才成為乾貨；乾貨再泡發、裁剪成長條狀後，才會進入「打結」成蝴蝶結的加工步驟。

廖炯程指出，海帶打結主要有3個原因，避免沾鍋、方便夾取、提升口感層次，若未打結，水煮時容易黏鍋底並造成燒焦；打結後則能在湯中翻滾，受熱均勻；此外，海帶含有天然可溶性海藻膠，煮熟後表面滑順，一片片扁平的海帶容易滑落；打結後的海帶在咀嚼時更Q彈、紮實，吃起來口感更有層次。

