海帶為何要打蝴蝶結？資深菜販揭背後原因

海帶為何要打蝴蝶結？在網路上引起討論。（圖／東森新聞）





有網友好奇發問，為什麼海帶都會綁成蝴蝶結的樣子，到底是機器綁的還是人工綁的？對此，先前就有不少菜販給出解答，而且原因還挺多的。

一個一個海帶，打成蝴蝶結的樣子，有網友在《PTT》發問，「滷味攤、火鍋店、便當店海帶都會綁成蝴蝶結狀，有些直接捲起來」到底是人手工一個一個綁的，還是機器打結的？瞬間在網路引起討論。

有網友歪樓表示「海帶自己打的，有些愛美的會打得比較漂亮」、「那是媽媽在女兒頭上綁的蝴蝶結」、「 阿嬤，哪次不是阿嬤？要問幾次」，而資深菜販廖炯程就曾經分享，真的是人工打的，原因有幾個，像是避免沾鍋，還有受熱更平均，尤其像是滷味攤這樣打結，滷汁會更入味，還有打結也方便夾取，筷子不用跟滑滑的海帶搏鬥，還能增加口感，咀嚼時更Q彈，層次更豐富。

另外「蔡老師蔬食專業午餐便當外送」粉專也證實，因為海帶一片一片很難夾起，煮的時候，也容易黏在鍋底導致燒焦，因此這個方法不只美觀，吃起來有口感又方便夾取。另外長得像電話線的海茸，是另一種海藻，主要是由智利進口，會經過切絲、乾燥等手續。再加上海茸芯都是海綿組織，遇水後會自然捲曲，就變成大家看到的電話線形狀了。

文章在網路上引發熱烈討論，不少人直呼真是長知識。

