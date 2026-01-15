海平面氣壓圖「一片紅棕色」！鄭明典驚呼：第一次看到這麼極端

生活中心／黃依婷報導

海平面氣壓圖紅棕色是高氣壓，灰藍到紫色是低氣壓。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今（16）日天氣與昨天類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼。前氣象局長鄭明典也曬出海平面氣壓圖，驚呼「這是什麼高壓？」。

鄭明典發文，開頭便表示「這是什麼高壓？」，也曬出海平面氣壓圖解釋，紅棕色是高氣壓，灰藍到紫色是低氣壓，這樣的高壓分布，中心高壓很高，範圍幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，絕對可以稱做「西伯利亞高壓」，雖然以前在文獻上見過，但實作上應該是第一次看到這麼極端，熟悉的蒙古高壓可說是完全消失。

廣告 廣告

根據中央氣象署預報顯示，明後兩天基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大；下週一東北季風增強，下週二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。

中央氣象署表示，下週三、下週四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有雨；其中下週二有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

葛藍喬安娜是道地高雄人！作家曝經歷讚爆：向勇敢的台灣女孩致敬

葛藍喬安娜代表台灣出賽！他曝「與周杰倫差異」：這趟沒有白來

強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷

雷虎科技告Cheap！他酸「恭喜超越館長」：成為網紅界老大

