海底撈又遭殃！陸2歲童將尿布丟火鍋 母還po抖音稱：記錄溫馨時刻

近日中國知名連鎖火鍋品牌「海底撈」，傳出有幼童將「尿布丟入火鍋」。（翻攝自微博）

中國知名連鎖火鍋品牌「海底撈」，去年傳出上海一家門市竟有2名17歲少年朝火鍋內小便，最終監護人被判賠償993萬元；近日又有幼童將「尿布丟入火鍋」，事後媽媽還將影片po上抖音，引起網友撻伐。

將尿布丟火鍋還PO網？ 家長稱紀錄親子日常

根據陸媒《東方財經》報導，2025年12月31日，江蘇徐州雲龍萬達廣場的海底撈門市內，一桌顧客用餐時，在餐桌旁為2歲幼童更換尿布，孩子還將換下的尿布投入桌上的火鍋鍋具中，事後媽媽還將影片上傳至抖音，面對外界質疑，母親回應表示，「我只是想記錄一下他爹給他換尿布時的溫馨時刻」。

對此，網友紛紛表示海底撈都配有「母嬰室」，裡面環境舒適、設備齊全，不理解在公共場合讓幼童裸露私密處還拍攝影片上傳網路的行為。

海底撈報廢鍋具並報警

對此，海底撈官方客服回應指出，該門市在第一時間發現情況後，已立即將鍋具進行報廢處理，並通報警方處理，並表示警方已依法對當日在場的監護人作出相應處置，後續將配合相關調查。

海底撈去年2月24日才因「火鍋小便事件」引發社會關注，當時2名17歲少年為尋求刺激，趁店員不注意，輪流站上餐桌朝火鍋內小便，事後海底撈全面更換涉事門店餐具、進行清洗消毒，也對相關人員提起訴訟，最終法院判決2名少年與監護人須公開道歉並賠償人民幣220萬元（約新台幣993萬6,212元）。

