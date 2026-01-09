海底撈小便判賠994萬！又見白目家長「兒尿布扔火鍋」荒唐媽PO影片自爆

大陸中心／陳弘逸報導

中國海底撈上海市的分店，去年才因2少年朝火鍋內小便，導致監護人須賠償人民幣220萬元（約台幣約994萬元）。（圖／翻攝自微博）

中國海底撈上海市的分店，去年才因2少年朝火鍋內小便，導致監護人須賠償人民幣220萬元（約台幣約994萬元）；未料，近日徐州海底撈分店又傳出有父母帶小孩用餐，並在餐桌上換尿布，換完竟把用過尿布直接拋進鍋裡，濺起湯汁，誇張經過，全被媽媽用手機錄下，事後甚至PO上抖音，荒唐行為引發撻伐。網友紛紛留言力挺店家，喊告並好奇這次求償金額。

據中國《新黃河》等媒體報導，海底撈徐州雲龍萬達廣場店，日前有父母帶幼童用餐時，直接在餐桌上替孩子換尿布，未料，才剛換完，兒子竟把用過的尿布，直接往火鍋裡扔，還濺起湯汁，誇張經過，全被媽媽用手機錄下，事後甚至PO上抖音，荒唐行為引發網友撻伐。

事後業者得知此事後，對外說明，已將相關鍋具廢棄處理，同時報警，後續將依法追究家長相關責任。

海底撈遭顧客惡搞已非首次，2025年2月，因2名17歲少年在上海的海底撈分店朝火鍋內小便，事後遭業者求償，地方的法院也判2名涉案少年的監護人，必須賠償業者人民幣220萬元，換算台幣約994萬元。

然而，這次父母讓孩童把尿布丟進火鍋的事件，不少網友都好奇，這次將會賠償多少錢給海底撈。不少網友留言力挺業者，紛紛支持喊告；「上個220萬，這對父母是沒看到嗎」、「說不定家裡有錢，不在乎區區200萬」、「200萬一次，給孩子和父母上上課挺好」。

