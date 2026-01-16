海底撈小菜見「1超夯零食」！整盆免費…饕客喊夾爆 宋仲基也愛吃

生活中心／朱祖儀報導

海底撈在台灣相當受歡迎。（圖／資料照）

台灣人冬天必吃的就是火鍋，其中連鎖火鍋店「海底撈」因親切服務，吸引眾多消費者。近日有網友前往用餐，沒想到在免費小菜區發現，近來討論度相當高的「香菜多力多滋」，當場笑翻。文章吸引5千多人點讚，表示「準備去吃爆！」

一名網友在Threads發文表示，最近去海底撈火鍋京站店用餐，要夾免費小菜的時候，發現竟然有香菜口味的多力多滋，和兩側常見的小菜相比相當突兀，原PO看了忍不住笑說，「海底撈出這個當免費小菜是怎樣喔哈哈哈。」文章曝光後吸引30萬人瀏覽，還有5千多名網友點讚。

眾人紛紛表示，「那我會一直吃欸，有夠好吃」、「真假啦，太特別了吧」、「香菜！有誰要去海底撈」、「我一定吃爆」、「多力多滋香菜口味超好吃，加在麵線很搭」、「欸不是！那我先坐在旁邊吃好了，不用一直跑來跑去，一直裝很累」、「這成本很高欸」、「從來都沒吃過，看了流口水」，還有人許願，「如果有皮蛋就更讚啦。」

事實上，香菜多力多滋推出後，隨即掀起搶購潮，許多人都被它濃濃的香菜味吸引，全台超商更一度缺貨。韓國男星宋仲基日前來台擔任金唱片頒獎嘉賓時，也曬出拿著香菜多力多滋的照片，前總統蔡英文則在下方留言，「Doritos Coriander Flavor, good choice . welcome to Taiwan!（多力多滋香菜口味是好選擇，歡迎來到台灣！）」

