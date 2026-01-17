海底撈推新免費小菜 超商就有了 一堆客人笑翻

台灣人愛吃火鍋，加上最近天氣冷，火鍋店更成為聚餐首選，近日有民眾到海底撈用餐時，意外發現店內提供的免費小菜，除了常見的涼拌物、醃漬物外，竟然還有討論度很高的香菜口味多力多滋，照片曝光後在網路上引起討論。

一名網友近日在Threads表示，到海底撈京站店用餐時，在免費小菜區發現很神奇的東西，只見他PO出照片，除了有乾絲、百香果青木瓜外，竟然還有一大盤綠綠的東西，仔細一看竟是香菜口味的多力多滋，讓原PO當場笑出來，說「海底撈出這個當免費小菜是怎樣喔！」

文章上線後吸引30萬人關注，不少喜愛香菜的網友說「好想吃喔，好奇這是每一間店都有嗎」、「我一定吃爆，吃到吃不下火鍋」、「這成本感覺很高欸」、「前幾天去怎麼沒有，好可惜」、「我看到一定直接站在旁邊吃，省得跑來跑去一直裝」、「我覺得這款加在麵線裡面很搭，超讚的」、「香菜欸，有誰要去海底撈」。

也有人說「嘔嘔嘔，最好不要有人用那個夾子夾別的小菜」、「好久沒看到杏鮑菇了，我很喜歡說」、「海底撈的小菜好像是定期更新，但不知道是不是所有分店都會上一樣的東西」、「香菜先不要謝謝，我吃旁邊的乾絲就好，加一點蒜頭、香油超好吃」、「百香果很久沒看到了欸，這間怎麼有啊」、「不知道會不會有皮蛋口味，敲碗」。

