海底撈神操作！香菜多力多滋當免費小菜 網友：絕對要吃爆

（記者周德瑄／綜合報導）連鎖火鍋店海底撈以親切服務聞名，近日有網友在海底撈京站店用餐時，發現免費小菜區竟然提供熱門的香菜多力多滋，讓眾多網友看傻眼。這篇分享吸引超過5000人點讚，不少香菜愛好者直呼準備去吃爆。店內小菜會定期更換，這次出現高單價零食也引發討論，甚至有人認為搭配店內餐點非常合適。

示意圖／網友在海底撈京站店的免費小菜區發現高人氣的香菜多力多滋。（AI生成）

日前一名網友在Threads社群平台分享，前往台北京站百貨的海底撈用餐時，意外發現自助取餐的小菜區出現一整盤翠綠色的零食。仔細一看竟然是市面上討論度極高、甚至一度造成缺貨的香菜口味多力多滋。相較於兩側傳統的涼拌小菜，這盤餅乾顯得格外突兀，讓原PO忍不住發文感嘆店家實在太有創意。

文章曝光後迅速累積超過30萬人次瀏覽，網友紛紛留言表示海底撈誠意十足。由於這款香菜口味零食不僅曾被韓國影星宋仲基拍照分享，前總統蔡英文也曾在社群留言稱讚這是很好的選擇，因此在台灣具有極高知名度。許多香菜控留言表示，多力多滋搭配店內的細粉或涼麵非常對味，更有網友開玩笑說想直接坐在小菜區旁邊吃個夠。

除了對香菜口味的驚奇，也有不少常客分享海底撈小菜的特色。網友透露，店內的小菜與甜點會隨著節慶或分店有所更換，像是中秋節曾出現過月餅。雖然有人表示之前去用餐時沒看到這款零食，但也反映出店家透過不斷變換小菜驚喜，維持顧客新鮮感的經營策略。目前該門市提供此款零食的舉動已掀起一股朝聖熱潮。

