海底撈「站桌子小便」判決出爐 少年登報道歉！監護人連帶賠千萬

一名中國男子在北京海底撈，竟站上桌向火鍋噴尿。取自小紅書



中國上海去年2月發生「海底撈小便」事件，引發社會譁然。事隔近一年，上海黃浦區人民法院日前作出判決，認定涉案唐姓少年與吳姓少年行為嚴重侵害業者名譽權與財產權，判令兩名少年及其監護人須於《人民法院報》刊登道歉聲明，並連帶賠償人民幣220萬元，約合新台幣990萬至1000萬元。

回顧此事發生於2025年2月24日凌晨，時年17歲的唐姓少年與吳姓友人前往上海一間海底撈分店包廂用餐，期間兩人一時惡作劇，先後站上餐桌互拍對著火鍋小便影片，其中一段影像被上傳到網路上後迅速擴散，引發輿論強烈撻伐。

事件曝光後，海底撈立即報警並提起訴訟，主張其商譽與營運遭受重大損害。業者表示，事發後為確保食品安全與消費者權益，該門市全面銷毀餐具並進行深度清潔消毒，並針對事發時段的4109組顧客，實施全額退款及10倍現金補償，對營運與品牌形象造成嚴重衝擊。

法院審理指出，兩名少年行為具有明顯侮辱性與危害性，已構成對餐飲業者名譽權、財產權的侵害，除先前已依法接受行政處分外，其監護人亦須依民事責任負起賠償義務。判決內容包含餐具損耗、清洗消毒費用及經營、商譽損失，最終裁定賠償金額為人民幣220萬元。

判決確定後，唐姓少年與其父母依判決於報紙刊登道歉聲明。唐姓少年在聲明中表示，自己已深刻反省自身錯誤，並接受來自家庭、學校及社會的批評，未來將吸取教訓、改過自新；他的父母也坦承監督不周，向業者與社會大眾致歉，承諾加強對孩子的管教與法治教育。

