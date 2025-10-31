海廢再生聯盟舉辦「巨鯨之後」五週年回顧展

▲洋保育署今（31）日在駁二Pinway八號倉庫，舉辦為期3天的海廢再生聯盟五週年系列活動及年會，參與踴躍。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 海洋委員會海洋保育署今（31）日舉辦為期3天的海廢再生聯盟五週年系列活動，邀請農業部漁業署等單位及22家海廢再生聯盟成員，產、官、學界攜手參加五週年年會，會中頒發海廢再生影響力供應鏈獎，表彰執行海廢回收再利用績效卓越成員，一起觀賞五週年回顧展，探討聯盟5年來執行成果。

海保署表示，海廢再生聯盟110年成立，轉眼間走過第一個5年，這段期間匯集71家成員，涵蓋回收業、再利用業、研究機構、金融機構、品牌商、設計商等產業業者，除了持續瞭解聯盟成員需求，也積極尋求外部合作機會，讓台灣海廢產業鏈更加茁壯穩定。

廣告 廣告

▲海保署署長陸曉筠(左)體驗海廢小水母吊飾，稱讚製作精美，是廢物再利用的精品。（圖／主辦單位提供）

海保署署長陸曉筠表示，五週年回顧展以「巨鯨之後」為主題，呼應2020年1月在台東長濱海灘遭尼龍繩纏繞頭部、擱淺離世的藍鯨，希望發生這種憾事後，可以從中獲得啟發，正視海洋廢棄物帶來的問題和影響，並以實際作為參與解決海洋廢棄物行動。

陸曉筠指出，今年度協助聯盟成員執行10項海廢產品碳足跡盤查作業，瞭解使用海廢再生料粒，加上設計及製程的改變，達到了50%-70%的減碳效益。海保署未來也會持續透過提升經濟誘因，將海廢再生聯盟成員的獨特產品推向國際市場。

▲台灣港務股份有限公司高雄港務分公司教保中心師生，今天前往參觀海廢再生聯盟五週年回顧展，小朋友興致盎然。（圖／主辦單位提供）

五週年系列活動在駁二Pinway八號倉庫登場，重頭戲「海廢再生聯盟五週年回顧展」規劃數個海廢回收再利用主題展區，包括「海廢商品化成果展示區」，展示海廢再生聯盟成員開發的各項產品，並且設有「商品票選QR Code」，民眾可以票選自己最喜愛的海廢產品，並提供心目中願意購買的價格。

此外，由海保署明星海洋物種領銜演出的「漁網回收手冊影片動畫」，首度於展區公開播出，還有海洋保育ESG等相關成果，絕對能滿足各類型觀展者的需求。

陸曉筠強調，適逢萬聖節，現場精心設計結合萬聖節氛圍的小彩蛋，歡迎民眾親身體驗！至於11月1、2日展期，共有12場由迦南樂活全人發展協會、台灣山海天使環境保育協會、喵喵窩工作室及幻彩泡默(庚炘手作工作室)舉辦的「海廢手作工作坊」，提供現場報名，歡迎攜家帶眷前來體驗，感受海洋環境教育的趣味與深度。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中市府邀「麻吉貓」走入校園 陪伴師生推動校園心理健康

葳格變身法老國度 巨大阿努比斯伴師生歡度埃及風萬聖節

雙橡園開發兼具軟硬實力 連三年蟬聯全台豪宅成交王